Два школьника провалились под лед котлована в Челябинской области

9 Апр 2020 2020-04-09T06:23:27+03:00

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В Чебаркульском районе возбудили уголовное дело на коммунальщиков, которые оставили без присмотра выкопанный для чистки реки котлован. Два местных школьники захотели сократить путь по льду котлована и провалились в ледяную воду.

— По предварительным данным, школьники провалились под лед, когда пытались сократить дорогу до дома. Путь им преградил котлован, вырытый коммунальными службами для очистки реки. По счастливой случайности детей спасла школьница, которая также возвращались с уроков и услышала крики тонущих детей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». За ходом следственных действий следит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

А спасших школьников девочек наградят. Такое поручение дал Александр Бастрыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU