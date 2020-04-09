2020-04-09T07:42:37+03:00
Общество

Шестимесячная девочка из Челябинска захлебнулась, плавая в надувном круге в ванной

Малышку сумели откачать в больнице
Лидия ПЕСКОВА
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Надувные круги не гарантируют безопасность. Оставлять детей в ванной нельзя.Надувные круги не гарантируют безопасность. Оставлять детей в ванной нельзя.Фото: Лидия ПЕСКОВА
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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли от гибели шестимесячную малышку, которая захлебнулась, плавая в ванной.

Отец Миланы (а девочке всего полгода) одел на шею ребенка надувной круг — такие приспособления выпускают специально для малышей. Милана плавала, но в какой-то момент выскользнула из круга и ушла под воду.

— В данном случае повезло — все быстро среагировали. И родители, и скорая, и мы. Семья живет недалеко от областной больницы, поэтому бригада фельдшеров доставила ребенка к нам. Девочка поступила в тяжелом состоянии, с гипоксией и спазмом голосовых связок. Ребенка сразу «посадили на кислород». Его давали через увлажнитель, чтобы купировать отечный синдром легких, — рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 ЧОДКБ Владимир Просеков.

Уже к утру состояние девочки стабилизировалось. Через три дня малышку перевели в обычную палату. А потом отпустили домой.

Медики говорят, что купание в ванной с надувным кругом представляет опасность. Ребенок может выскользнуть или перевернуться вниз головой и захлебнуться. Оставлять его без присмотра в такие минуты нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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