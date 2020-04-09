Работа почты в Челябинске в «нерабочие дни» из-за коронавируса
Все почтовые отделения после недолгого перерыва вновь открыты для посетителей. Клиентам предоставляется полный спектр услуг. Но субботы объявлены нерабочими, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».
Правда, по городу есть дежурные отделения, где график не урезают. Они будут открыты в обычном режиме. Это почтовые отделения:
— 454000 на ул. Кирова, 165;
— 454014 на Комсомольском проспекте, 61;
— 454071 на ул. Комарова, 112;
— 454080 на проспекте Ленина, 64.
Актуальный график работы отделений можно найти в разделе «Отделения» на сайте «Почты России» и в мобильном приложении.
Почтальоны также продолжат приносить пенсии, пособия и корреспонденцию.
— Если нет крайней необходимости, мы просим не ходить в отделения и пользоваться дистанционными каналами. На сайте и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги, — на почте.
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ИСТОЧНИК KP.RU