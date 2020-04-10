В Челябинской области коммунальщики заплатят миллион за гибель ребенка

10 Апр 2020 2020-04-10T08:21:29+03:00

В Троицке малыш погиб на месте, схватившись рукой за оголенный кабель

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Трагедия в Троицке случилась в августе прошлого года. Со столба на ул. Расковой свисал оголенный кабель под напряжением. От земли он был так низко, что пятилетний ребенок, гулявший на улице, без труда до него дотянулся.

От электрического удара малыш умер на месте. Мама скончавшегося обратились в суд с требованием компенсировать моральный вред и расходы на похороны с муниципального предприят.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, надзорным ведомством поддержаны исковые требования родительницы. В суде директор МУПа признан виновным в преступлении по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

По решению Троицкого суда с предприятия взыскана компенсация морального вреда в миллион рублей и материальный ущерб — 63тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU