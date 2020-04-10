2020-04-10T09:25:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о праздновании 9 Мая 2020: «Продолжаем готовиться»

Регион продолжает готовиться к празднованию 9 Мая 2020 и в во время режима самоизоляции
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В День Победы по центру города идет огромна колонна Бессмертного полка.В День Победы по центру города идет огромна колонна Бессмертного полка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

До Дня Победы — меньше месяца. Алексей Текслер рассказал о праздновании 9 Мая 2020 года в Челябинской области на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на брифинге в пятницу, 10 апреля. Не отменят ли торжества из-за эпидемии? Ведь в этот день по городу проходит и огромная колонна Бессмертного полка.

Вопрос возможной отмены торжеств в день главного праздника страны волнует челябинских журналистов, и его уже задавали губернатору на брифингах.

— Хочу подчеркнуть, что решения об отмене торжеств нет. Вся страна, каждый из нас ждет 9 Мая. Решение будет приниматься на федеральном уровне. Это будет общее решение, если мы говорим про большие мероприятия. Но мы готовимся в штатном режиме. И решения относительно торжеств, посвященных 75-летию Победы, будут приниматься позже, — сказал губернатор 10 апреля.

Читайте также:

Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 в Челябинске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске транспортные полицейские задержали наркоторговца
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
В Челябинске тяжело заболела пневмонией 88-летняя женщина
Открыт сбор средств для сидящих на карантине тяжелобольных стариков из Челябинска
В Челябинской области власти решат, можно ли открыть парикмахерские во всеобщий режим самоизоляции
Алексей Текслер о праздновании 9 Мая 2020: «Продолжаем готовиться»
Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции: «Молитесь дома»
Новые условия лизинга сельхозтехники помогут преодолеть экономические трудности, спровоцированные коронавирусом
Всех прибывающих в Челябинскую область будут проверять на коронавирус
Новые случаи коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года: первые зараженные в «запретке»
Социальный проект «Заботливый месяц»: клиника Челябинска приглашает горожан на бесплатный прием узких специалистов
В Челябинской области коммунальщики заплатят миллион за гибель ребенка