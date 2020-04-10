Алексей Текслер о праздновании 9 Мая 2020: «Продолжаем готовиться»

10 Апр 2020 2020-04-10T09:25:49+03:00

Регион продолжает готовиться к празднованию 9 Мая 2020 и в во время режима самоизоляции

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До Дня Победы — меньше месяца. Алексей Текслер рассказал о праздновании 9 Мая 2020 года в Челябинской области на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на брифинге в пятницу, 10 апреля. Не отменят ли торжества из-за эпидемии? Ведь в этот день по городу проходит и огромная колонна Бессмертного полка.

Вопрос возможной отмены торжеств в день главного праздника страны волнует челябинских журналистов, и его уже задавали губернатору на брифингах.

— Хочу подчеркнуть, что решения об отмене торжеств нет. Вся страна, каждый из нас ждет 9 Мая. Решение будет приниматься на федеральном уровне. Это будет общее решение, если мы говорим про большие мероприятия. Но мы готовимся в штатном режиме. И решения относительно торжеств, посвященных 75-летию Победы, будут приниматься позже, — сказал губернатор 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU