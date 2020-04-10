В Магнитогорске транспортные полицейские задержали наркоторговца
Пакет с порошком светлого цвета обнаружили транспортные полицейские в Магнитогорске у 29-летнего местного жителя. Попался подозрительный тип на железнодорожных путях.
Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, экспертиза определила, что в пакете при задержанном был синтетический наркотик метилэфедрон массой 51,84 грамма. Это крупный размер запрещенного вещества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU