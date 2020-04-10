2020-04-10T10:33:01+03:00
Происшествия

В Магнитогорске транспортные полицейские задержали наркоторговца

Подозрительный тип попался с поличным
Ольга АНТОНОВА
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В Магнитогорске арестовали наркоторговцаВ Магнитогорске арестовали наркоторговцаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Пакет с порошком светлого цвета обнаружили транспортные полицейские в Магнитогорске у 29-летнего местного жителя. Попался подозрительный тип на железнодорожных путях.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, экспертиза определила, что в пакете при задержанном был синтетический наркотик метилэфедрон массой 51,84 грамма. Это крупный размер запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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