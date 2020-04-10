2020-04-10T12:33:47+03:00
Общество

Из-за голода было много случаев людоедства: в Челябинской области опубликовали сборник засекреченных документов

Например, в нем есть факты, подтверждающие каннибализм на Южном Урале
Екатерина АНДРЕЕВА
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Книга будет для интересна не толькодля историков Южного Урала, но и для всех, кто интересуется советской историей. Фото: из фондов ОГАЧОКнига будет для интересна не толькодля историков Южного Урала, но и для всех, кто интересуется советской историей. Фото: из фондов ОГАЧО
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В Челябинской области вышла в свет уникальная книга «Челябинская губерния, 1919-1923 гг.: абрис истории». Она содержит 400 исторических документов, которые ранее считались засекреченными.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», во время поисков материалов для книги случались настоящие открытия. Например, были найдены документы, подтверждающие случаи каннибализма. В начале 20-х годов ХХ века Челябинскую губернию охватил страшный голод. Только в августе 1922 года в губернии зафиксировано 98 случаев людоедства, из них 84 — в Верхнеуральском уезде.

Сборник «Челябинская губерния, 1919-1923: абрис истории» подготовили сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области. Редактором и составителем выступил ведущий археограф ОГАЧО, кандидат исторических наук Михаил Базанов.

Познакомиться со сборником можно на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Книга представляет интерес не только для историков Челябинской области, но и для всех, кто интересуется советской историей. Материалы рассказывают о сложном пути становления новой власти в отдельном регионе, но во многом типичном для всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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