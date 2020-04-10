Челябинский аэропорт будет работать только вечером и ночью
С сегодняшнего дня, 10 апреля, челябинский аэропорт переходит на новый регламент работы. В первые половины дня воздушные ворота закроют для сообщения.
Теперь аэропорт будет открыт для полетов только с 15:10 до 8:20 часов, а с 8:20 до 15:10 — закрыт.
— Новый регламент работы — мера вынужденная. Надеемся на понимание! — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Получить информацию об изменениях в расписании рейсов можно непосредственно у авиаперевозчиков или по телефонам справочной службы аэропорта:
+7(351) 778-38-88
+7(351) 778-37-77
Сроки действия нового регламента пока не называются. Они зависят от темпов ремонтных работ и ситуации с эпидемией коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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