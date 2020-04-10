Открытие сезона охоты 2020 в Челябинской области: перенесут ли из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T16:02:07+03:00

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Из-за распространения коронавируса открытие сезона охоты в Челябинской области могут перенести или вовсе отменить. Сейчас выдача разрешений приостановлена.

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— В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области граждане обязаны не покидать места проживания за исключением ряда случаев. Документ не позволяет гражданам получать разрешения на охоту и осуществлять охоту, — прокомментировали в министерстве экологии Челябинской области. — В целях соблюдения гражданами установленного режима прорабатывается вопрос о полном запрете весенней охоты в 2020 году.

Соответствующий пакет документов направлен для согласования в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Открыть сезон охоты 2020 планировалось в середине апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU