2020-04-10T16:33:27+03:00
Происшествия

Влетел в столб: в Челябинске произошло серьезное ДТП

Водитель не справился с управлением
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Регион-74 | ЧелябинскФото: Регион-74 | Челябинск
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Самоизоляции не получилось: в Челябинске произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Водитель вылетел за дорогу, врезавшись в столб.

Как рассказали в пресс-службе городского ГИБДД, причиной происшествия стали проблемы в управлении. Мужчина проезжал по улице 50 лет ВЛСКМ, где не смог совладать с ним и вылетел за пределы дороги, столкнувшись со столбом. От удара светильник упал прямо на иномарку.

Как отметили в ведомстве, при происшествии пострадал только автомобиль — водитель успел спастись. Другие машины во время ДТП также не были задеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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