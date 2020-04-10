Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию

10 Апр 2020 2020-04-10T17:16:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освобождал город от фашистов. Министр обороны Сергей Шойгу попросил передать монумент в нашу страну. Однако Чехия отказала в этой просьбе.

— В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу — это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги, — заявила дочь маршала Наталья Конева военному обозревателю сайта KP.RU Виктору Баранцу.

По словам Коневой, в Праге пострадал не только памятник. Ранее чехи сняли с одного из зданий памятную доску в честь воинов фронта, которым командовал ее отец.

Наталья Конева верит, что чешским политикам хватит благоразумия достойно «разрулить» вопрос с памятником. Иначе российско-чешские отношения будут отравлены на долгие годы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU