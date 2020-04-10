2020-04-10T17:16:17+03:00
Общество

Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию

Монумент демонтировали на этой неделе
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Весной 45-го чехи забрасывали Конева цветами. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС.Весной 45-го чехи забрасывали Конева цветами. Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС.
Изменить размер текста:

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освобождал город от фашистов. Министр обороны Сергей Шойгу попросил передать монумент в нашу страну. Однако Чехия отказала в этой просьбе.

— В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу — это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги, — заявила дочь маршала Наталья Конева военному обозревателю сайта KP.RU Виктору Баранцу.

По словам Коневой, в Праге пострадал не только памятник. Ранее чехи сняли с одного из зданий памятную доску в честь воинов фронта, которым командовал ее отец.

Наталья Конева верит, что чешским политикам хватит благоразумия достойно «разрулить» вопрос с памятником. Иначе российско-чешские отношения будут отравлены на долгие годы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лечение Надежды Бабкиной обходится в 25 тысяч рублей в сутки
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
Многодетная мать из Озерска попросила отменить школьную аттестацию
Больше зелени: на благоустройство центра Челябинка нашли подрядчика
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию
Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции
В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска
Влетел в столб: в Челябинске произошло серьезное ДТП
Жители Челябинска начали танцевать в социальных сетях
Открытие сезона охоты 2020 в Челябинской области: перенесут ли из-за коронавируса
Оставила людей без жилья: прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата-риелтора
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Общественники подозревают в дефиците медицинских масок недобросовестных работников аптек
Челябинский аэропорт будет работать только вечером и ночью