2020-04-10T17:41:32+03:00
Общество

Многодетная мать из Озерска попросила отменить школьную аттестацию

По мнению актрисы, дети сталкиваются с серьезным стрессом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие школьники испытывают еще больший стресс из-за дистанционного обученияМногие школьники испытывают еще больший стресс из-за дистанционного обученияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не всем подходит дистант: многодетная мать и актриса из Озерска Юлия Гусева обратилась в минобразования Челябинской области с просьбой отменить аттестацию школьников в этом году. По мнению женщины, дети не справляются со стрессом и не могут полноценно заниматься.

— У меня нет технических возможностей предоставить детям доступ к учебным платформам, предлагаемым этой формой обучения. Я физически и психологически не справляюсь с потоком информации, учитывая, что из технических средств у меня в наличии только мобильное устройство, которое очень долго и не полно загружает учебный контент, — цитирует женщину издание «Полит74».

Кроме того, актриса отметила, что с нагрузкой сталкиваются не только дети, но и родители, у которых также нет большого опыта в таком обучении. На стрессе также сказывается режим самоизоляции. Впрочем женщина добавила, что у нее нет претензий к педагогам, которые активно помогают ученикам.

— У меня большое количество друзей по России — все уже с ума сходят от такой учебы. Самое приемлемое, наверное, перенести аттестацию на следующий учебный год», — считает Гусева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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