2020-04-10T17:59:23+03:00
Общество

Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул

Ранее заемщики утверждали, что установленная сумма слишком низкая
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССФото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение предела для ипотечных «каникул». Теперь наивысший порог будет зависеть от средних займов по регионам.

— Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, — цитируют Михаила Мишустина журналисты KP.ru.

Самый высокий предел для получения каникул в Москве — 4,5 миллионов рублей. Жители Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока смогут не выплачивать деньги банку в случае, если их кредит не превышает 3 миллионов рублей. Остальным регионам будут предоставляться каникулы, если сумма не выше 2 миллиона рублей.

Премьер также добавил, что в ближайшее время будут разработаны решения для поддержки бизнеса, а уже 10 апреля МВД представит предложения по продлению срока действия паспортов и водительских прав во время карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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