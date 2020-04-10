2020-04-10T18:25:22+03:00
Общество

Лечение Надежды Бабкиной обходится в 25 тысяч рублей в сутки

Певицу госпитализировали в частную клинику
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Певица поступила в клинику с пневмонией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиПевица поступила в клинику с пневмонией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Надежда Бабкина продолжает находится в коме в частной московской клинике. Врачи поддерживают ритм дыхания с помощью искусственной вентиляции легких, однако сама пациентка не находится в изолированном боксе для инфицированных, несмотря на простую пневмонию.

— К сожалению, мои слова расшифровали абсолютно не верно. Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, — рассказал пресс-атташе певицы Александр Велор.

Как сообщают журналисты KP.ru, палата, в которой находится певица повышенной комфортности. Каждый день пребывания обходится семье в 25 тысяч рублей, при этом еще при госпитализации пришлось внести аванс в 300 тысяч, чтобы Надежду Бабкину приняли в клинику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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