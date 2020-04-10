2020-04-10T19:19:46+03:00
Общество

Во время карантина житель Челябинской области пожарил шашлыки на балконе

Напуганные соседи вызвали к месту пикника пожарных
Лидия ПЕСКОВА
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И ведь не побоялся! Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.И ведь не побоялся! Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Инцидент произошел в Симе. Жилец дома по улице 40 лет Октября устал от самоизоляции и решил разнообразить досуг — он разжег мангал на балконе, сообщает «Челябинск Сегодня».

Густой дым от мангала заметили соседи о дому и тут же вызвали к месту пикника пожарных. Спасатели заставили мясоеда потушить огонь и провели с ним воспитательную беседу.

— Использовать на балконе открытый огонь нельзя. Это элементарное правило, — пояснил начальник 10-й пожарно-спасательной части Андрей Чусовитин.

Во время самоизоляции сотрудники МЧС просят взрослых соблюдать правила пожарной безопасности: следить за проводкой, не оставлять включенные приборы без присмотра, не использовать самодельные электронагреватели. А еще — следить за досугом детей. Иногда беда начинается с детской шалости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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