В Челябинске начали сносить лишние заборы

11 Апр 2020 2020-04-11T17:56:24+03:00

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В Челябинске приступили к замене плитки, заодно решили избавиться от заборов там, где они не нужны по ГОСТу. Первыми пали ржавые ограждения на улице Труда возле «Родника». Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по развитию городской среды Александр Егоров на своей странице в соцсетях.

— Заборы на этом участке мешали механизированной уборке, способствовали разрушению газона и загрязнению тротуара. Не говоря уже о визуальном облике улицы, — пишет Александр Егоров.

На фото видно, что тротуар действительно теперь выглядит лучше.

Фото: twitter.com/monteKlever

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ИСТОЧНИК KP.RU