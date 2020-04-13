2020-04-13T09:43:55+03:00
Общество

Как получить матпомощь во время пандемии коронавируса в Челябинске: кому положена и сколько

Рассказываем, куда обращаться за материальной помощью в Челябинске и в Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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Деньги переведут на карту.Деньги переведут на карту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Более миллиона рублей поступили на благотворительный счет, который создали в области по поручению губернатора. Все эти деньги раздадут пострадавшим во время эпидемии коронавируса: люди жалуются на потерю работы и снижение своих зарплат.

— Учитывая режим самоизоляции, никуда ходить не нужно. Чтобы написать заявление, достаточно заполнить форму онлайн, — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

По задумке властей, человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может заполнить запрос-анкету на особом сайте. Нужно будет назвать себя, указать номер паспорта, прописку, членов семьи, оставить координаты. После этого с вами свяжутся и, если повод для обращения сочтут весомым, перечислят вам деньги:

— 2 тыс. рублей на семью из одного-двух человек;

— 3 тыс. рублей на семью из трех человек;

— 4 тыс. рублей на семью из четырех человек;

— 5 тыс. рублей на семью из пяти и более человек.

Сразу скажем, что помощь не будут оказывать тем, кто уже получает такие выплаты от государства, как ежемесячная выплата на ребенка, пособие по безработице или пенсия выше прожиточного минимума.

Первые выплаты начнутся уже на этой неделе.

Если не получается заполнить анкету самостоятельно, обратитесь за помощью по телефонам горячей линии: 8-800-200-63-32 и 8-912-806-84-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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