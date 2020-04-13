«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции
Пока челябинцев призывают остаться дома, соблюдая режим самоизоляции, торговые комплексы города зазывают за покупками. «Мы открыты!»,- идет рассылка от нового ТРК на Северо-Западе. Обувь, очки, косметика — налетай, торопись! Но разве торговые комплексы имеют право работать? Или они добавили в ассортимет что--то из разрешенного списка? Например, средства защиты и дезинфекции?
На брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 13 апреля, губернатор Алексей Текслер заявил, что информация о рассылке ТРК будет проверена. Он подчеркнул, что сейчас разрешена только торговля товарами, указанными в специальном списке. Он, кстати, скорректирован 13 апреля. Остальные торгующие организации должны быть закрыты. Только дистанционная торговля, подчеркнул губернатор. И добавил, что каждый день нарушителям выписывают административные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»