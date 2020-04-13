2020-04-13T11:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции

Нарушителей ждет административный штраф
Ольга АНТОНОВА
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Вот так должны выглядеть торговые центры Челябинской области во время режиса самоизоляции!Вот так должны выглядеть торговые центры Челябинской области во время режиса самоизоляции!Фото: Инна КУМЕЙКО
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Пока челябинцев призывают остаться дома, соблюдая режим самоизоляции, торговые комплексы города зазывают за покупками. «Мы открыты!»,- идет рассылка от нового ТРК на Северо-Западе. Обувь, очки, косметика — налетай, торопись! Но разве торговые комплексы имеют право работать? Или они добавили в ассортимет что--то из разрешенного списка? Например, средства защиты и дезинфекции?

На брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 13 апреля, губернатор Алексей Текслер заявил, что информация о рассылке ТРК будет проверена. Он подчеркнул, что сейчас разрешена только торговля товарами, указанными в специальном списке. Он, кстати, скорректирован 13 апреля. Остальные торгующие организации должны быть закрыты. Только дистанционная торговля, подчеркнул губернатор. И добавил, что каждый день нарушителям выписывают административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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