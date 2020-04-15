Прокуратуру заинтересовал заброшенный дом в Металлургическом районе
Вчера, 14 апреля, в Металлургическом районе загорелся заброшенных двухэтажный дом на улице Дегтярева. Активисты сразу пожаловались в прокуратуру, они уже два года требуют либо снести здание, либо взять его под охрану. Доступ к дому открыт, вандалы запросто могут поджечь его, что угрожают жителям соседних домов.
— По требованию общественников в ситуации неоднократно разбиралась прокуратура. В январе проверка выявила нарушения при расселении дома и установлено, что здание давно не жилое и никак не охраняется, доступ посторонним не ограничен — все окна и двери выбиты, — сообщили в организации «Гражданский патруль».
Прокуратура Металлургического района вынесла представление об устранении нарушений ответственным лицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU