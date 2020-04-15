2020-04-15T08:29:05+03:00
Общество

Прокуратуру заинтересовал заброшенный дом в Металлургическом районе

Общественники пожаловались в прокуратуру после пожара
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: «Гражданский патруль»Фото: «Гражданский патруль»
Изменить размер текста:

Вчера, 14 апреля, в Металлургическом районе загорелся заброшенных двухэтажный дом на улице Дегтярева. Активисты сразу пожаловались в прокуратуру, они уже два года требуют либо снести здание, либо взять его под охрану. Доступ к дому открыт, вандалы запросто могут поджечь его, что угрожают жителям соседних домов.

— По требованию общественников в ситуации неоднократно разбиралась прокуратура. В январе проверка выявила нарушения при расселении дома и установлено, что здание давно не жилое и никак не охраняется, доступ посторонним не ограничен — все окна и двери выбиты, — сообщили в организации «Гражданский патруль».

Прокуратура Металлургического района вынесла представление об устранении нарушений ответственным лицам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пасхальная служба в Челябинске 2020: прямая онлайн-трансляция на радио «Комсомольская правда»
Из-за коронавируса в Челябинске отказались от высадки цветов
Хватает ли в Челябинске врачей для борьбы с коронавирусом
В Челябинске на COVID-19 проверят кассиров супермаркетов и курьеров доставки еды
В Челябинской области почти на полгода ограничат движение транспорта
Посещение кладбищ в Челябинске в период самоизоляции: кому разрешено
Врачи-эксперты стали ближе: как получить медицинские услуги быстро и не нарушить самоизоляции
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года: плюс пять за сутки
Прокуратуру заинтересовал заброшенный дом в Металлургическом районе
Из-за коронавируса появились новые тренды в праздновании свадеб
«Букет из конфет и рыбы»: челябинцы остались без живых цветов из-за коронавируса
Жителей Челябинской области закрыли в собственном подъезде
«НОВАТЭК-Челябинск» приглашает остаться дома и спеть «Катюшу»
«Зачерпнул воды перед боем»: под Волгоградом нашли стеклянную фляжку солдата из Челябинской области
В Челябинской области полицейские будут составлять административные протоколы за нарушение самоизоляции
«Никто не просит что-нибудь взорвать»: учителя Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети