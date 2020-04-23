В приют челябинского ветврача Карена Даллакяна привезли орлана

23 Апр 2020 2020-04-23T19:46:14+03:00

Надо понять, почему крупная птица не летает

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Орлана-белохвоста сотрудники особо охраняемых природных территорий нашли в заказнике в Каслинском районе. Крупная птица сидела на земле, била крыльями, но взлететь не могла.

— Экоактивисты сообщили в минэкологии, что под Озерском нашли раненого орлана. Сотрудники федерального охотнадзора изъяли птицу у жителей и передали в центр реабилитации диких животных «Спаси меня!», — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Птица взрослая — около пяти-семи лет. На первый взгляд, крылья сильно не повреждены, но почему орлан не летает — непонятно. Пациента ветврача Карена Даллакяна ждет тщательное обследование. После лечения его отпустят на волю.

Во время осмотра напуганный хищник старался дотянуться до рук ветврача и его ассистента крючковатым клювом, воинственно его разевал. Ночь орлан проведет в отдельном вольере.

Кстати, это не ипервый пациент Даллакяна подсемейства канюковых. В октябре 2017 года в приюте «Спаси меня!» уже поселился пернатный калека с перебитыми крыльями.

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ИСТОЧНИК KP.RU