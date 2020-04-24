2020-04-24T21:49:20+03:00
Общество

Коронавирус в Кургане и Курганской области, последние новости на 25 апреля 2020 года: школьникам выдают сухпайки, а православным не разрешают посещать кладбища

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кургане и в Курганской области на 25 апреля
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: kurganobl.ru.Фото: kurganobl.ru.
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Курганская область остается одним из немногих регионов России, которому удалось избежать больших вспышек инфекции. На утро этой субботы, 25 апреля, в регионе зафиксировано 29 случаев заражения COVID-19. Причем, два из них — за минувшие сутки.

— Круг зараженных пополнила медработник инфекционной больницы из Кургана и женщина из Далматово. Обе не выезжали за пределы Курганской области и заразились после контакта с больными людьми, — сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Победить болезнь с начала эпидемии смогли четверо жителей области. Погибших от коронавируса в Зауралье нет.

Фото: kurganobl.ru.

Фото: kurganobl.ru.

Решением главного государственного санитарного врача по Курганской области в регионе закрыты все кладбища. Уходя на выходные, власти области заявили, что людям не разрешат приходить на погосты и в ближайший вторник, 28 апреля, когда православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших близких. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил призвал прихожан молиться за души ушедших из дома. Посетить кладбища православные, возможно, смогут 6 июня, когда отмечается Троицкая родительская суббота.

Фото: kurganobl.ru.

Фото: kurganobl.ru.

Зато хорошая новость пришла в семьи льготников. В пятницу, 24 апреля, школьникам из небогатых семей начали выдавать продуктовые наборы. В сухой паек входят крупы, каши с мясом (консервы), макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сок, шоколад, печенье — всего 11 наименований.

Таковы последние новости о коронавирусе в Кургане и в Курганской области на 25 апреля 20202 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Коронавирус в Кургане и Курганской области, последние новости на 25 апреля 2020 года: школьникам выдают сухпайки, а православным не разрешают посещать кладбища
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