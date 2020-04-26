Спасенный в Челябинске львенок Симба уедет жить за границу
В зооприюте «Спаси меня!» челябинского ветврача Карена Даллакяна обаятельный рыжий львенок Симба живет уже месяц. И смотреть на него все радостнее.
— На Пасху львенок прошел 15 метров, а сейчас сам выходит из здания приюта на территорию, ступает на все лапы, подпрыгивает! Коллеги из ЮАР, ветеринары-ортопеды, изучили снимки искалеченных живодером-фотографом задних лап, наблюдают за динамикой его восстановления по видеоотчетам и полагают, что сломанные кости срастутся так, что операция не потребуется, — говорит Карен.
Пока Симба исследует двор приюта, сотрудники строят для него летний дом: денег неравнодушные люди прислали с лихвой. Хватило и на покупку морозильной камеры для нужд приюта, и на текущий ремонт вольеров.
— Как только окончится пандемия коронавируса и откроют границы, к Симбе приедут зоозащитники из Южно-Африканской Республики, — сообщил Карен корреспонденту КП-Челябинск. — Отправим жить малыша в Африку, в один из заказников для искалеченных диких животных. Климат ЮАР подойдет ему идеально. На волю Симбу не отпустишь: он за себя не постоит.
Спасенный в Челябинске львенок Симба улетит жить за границу.Малыш ходит на всех четырех лапах.Ольга АНТОНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU