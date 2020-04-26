Спасенный в Челябинске львенок Симба уедет жить за границу

26 Апр 2020 2020-04-26T16:21:01+03:00

Вот такой мир царит в приюте Карена Даллакяна: животные сосуществуют в гармонии. Фото: Карен Даллакян.

Изменить размер текста: A A

В зооприюте «Спаси меня!» челябинского ветврача Карена Даллакяна обаятельный рыжий львенок Симба живет уже месяц. И смотреть на него все радостнее.

— На Пасху львенок прошел 15 метров, а сейчас сам выходит из здания приюта на территорию, ступает на все лапы, подпрыгивает! Коллеги из ЮАР, ветеринары-ортопеды, изучили снимки искалеченных живодером-фотографом задних лап, наблюдают за динамикой его восстановления по видеоотчетам и полагают, что сломанные кости срастутся так, что операция не потребуется, — говорит Карен.

Пока Симба исследует двор приюта, сотрудники строят для него летний дом: денег неравнодушные люди прислали с лихвой. Хватило и на покупку морозильной камеры для нужд приюта, и на текущий ремонт вольеров.

— Как только окончится пандемия коронавируса и откроют границы, к Симбе приедут зоозащитники из Южно-Африканской Республики, — сообщил Карен корреспонденту КП-Челябинск. — Отправим жить малыша в Африку, в один из заказников для искалеченных диких животных. Климат ЮАР подойдет ему идеально. На волю Симбу не отпустишь: он за себя не постоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/775549" frameborder="0"></iframe> Спасенный в Челябинске львенок Симба улетит жить за границу.Малыш ходит на всех четырех лапах.Ольга АНТОНОВА

Читайте также:

Спасенному в Челябинске львенку Симбе нужен дом (подробнее).

Пасхальное чудо: в Челябинске искалеченный львенок прошел первые 15 метров (подробнее).

Очень нелегки первые шаги. Искалеченный львенок Симба в Челябинске начал ходить (подробнее).

У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы (подробнее).

Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU