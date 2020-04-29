«Абрикосы зацветут»: челябинский садовод предложил озеленить город абрикосовыми деревьями

29 Апр 2020 2020-04-29T06:35:46+03:00

Садовод говорит, что они отлично приживутся в Челябинске

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Садовод Роман Нагуманов выращивает экзотические растения со всего мира. На его участке вместо привычных лука, свеклы и огурцов, расцветают магнолии, сакура ашидори, канадская слива, голубой тибетский мак, грецкий орех и многое другое, сообщает «Южноуральская панорама».

Садовод даже поделился небольшим секретом, как превратить свой участок в райский сад:

— Все, что растет на Дальнем Востоке, в Японии, Китае или Северной Америке, у нас прекрасно приживается, — рассказывает Роман. — Поэтому можете смело высаживать на своем участке бамбук, он выдержит температуру до минус 30. Или магнолии кобус и зибольда. Да, по некоторым видам процесс этот трудоемкий, на самотек его пускать нельзя. Два-три года за любым новичком нужно поухаживать, чтобы дать ему толчок для жизни. Когда он наберется сил, привыкнет, тогда уже можно расслабиться и радоваться результатам.

Всего на грядках у Романа уживаются 200 культур самых разных растений.

Роман уверен, что Челябинск может стать зеленым городом, улицы он предлагает разнообразить совершенно непривычными деревьями.

-— Представляете, если у нас на улицах абрикосы зацветут? Еще ничего нет, а абрикосы бы уже раскрылись! Дети бы собирали плоды, кто-то бы брал косточки и выращивал у себя деревья, — представляет садовод. — Или, например, пирамидальные тополя. Их не надо пилить, мучить обрезкой, пуха они не дают.

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ИСТОЧНИК KP.RU