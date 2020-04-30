Социологи из Челябинска связали коронавирус и високосный год

30 Апр 2020 2020-04-30T08:46:05+03:00

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2020-й год — високосный. Суеверные люди считают, что високосные годы — тяжелые и несчастливые. Многие даже связали пандемию коронавируса с високосным 2020-м годом. А что думают на этот счет горожане, узнали специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Людей спросили: верят ли они в то, что вискосоные годы несут неприятности?

«Верю», — ответили 36% опрошенных. Чаще всего так отвечали жители старше 60 лет.

«Не верю», — заметили 62% горожан.

Около трех процентов затруднились ответит.

По данным ВЦИОМ, для россиян високосный год в первую очередь означает, что в году будет лишний день (21%). Каждый десятый дает более точную формулировку — что в феврале будет 29 дней (8%). Лишь некоторые россияне связывают високосный год с приметами, например, 10% считают, что високосный год — трудный год, а 7% говорят о том, что он несчастливый

Стоит заметить, что опрос проводился в марте этого года. И теперь, спустя месяц, суеверных челябинцев могло стать побольше.

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ИСТОЧНИК KP.RU