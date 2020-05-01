В Магнитогорске закрывают филиал престижного вуза

1 Май 2020 2020-05-01T06:38:00+03:00

Студенты из Магнитогорска выбирают другие вузы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь попросту не осталось студентов

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Принято решение о ликвидации Магнитогорского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Причиной для ликвидации отделения, судя по всему, стало отсутствие студентов. В Магнитогорске никто не учится в этом вузе с осени 2018 года.

На территории Челябинской области продолжает работать Челябинский филиал РАНХиГС. Его сотрудники, кстати, еженедельно проводят соцопросы среди горожан. Их результаты публикуются в СМИ.

Одновременно с отделением в Магнитогорске закрывается точно такое же подразделение вуза в Томске.

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ИСТОЧНИК KP.RU