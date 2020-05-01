В Магнитогорске закрывают филиал престижного вуза
Принято решение о ликвидации Магнитогорского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Причиной для ликвидации отделения, судя по всему, стало отсутствие студентов. В Магнитогорске никто не учится в этом вузе с осени 2018 года.
На территории Челябинской области продолжает работать Челябинский филиал РАНХиГС. Его сотрудники, кстати, еженедельно проводят соцопросы среди горожан. Их результаты публикуются в СМИ.
Одновременно с отделением в Магнитогорске закрывается точно такое же подразделение вуза в Томске.
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ИСТОЧНИК KP.RU