В Челябинской области от коронавируса скончался медик
Первая смерть среди медиков: в Челябинской области от коронавируса погиб врач из Брединского района. О погибшем рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.
Мужчина заразился коронавирусом во время сбора материала у контактных лиц. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования, а также поручил правительству оказать финансовую помощь семье врача.
Всего в Челябинской области зафиксировано пять погибших с коронавирусной инфекцией. Из них только у двух COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»