В Челябинской области от коронавируса скончался медик

3 Май 2020 2020-05-03T10:28:51+03:00

Мужчина стал третьим пациентом, который умер непосредственно от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Первая смерть среди медиков: в Челябинской области от коронавируса погиб врач из Брединского района. О погибшем рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Мужчина заразился коронавирусом во время сбора материала у контактных лиц. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования, а также поручил правительству оказать финансовую помощь семье врача.

Всего в Челябинской области зафиксировано пять погибших с коронавирусной инфекцией. Из них только у двух COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU