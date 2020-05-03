В Челябинске погибла двухсотлетняя лиственница

3 Май 2020 2020-05-03T12:15:42+03:00

По мнению краведов, это пример безразличия к истории и городу. Фото: Юрий Латышев, Facebook

Дерево начало засыхать еще в 2019 году

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«Пример безразличия к истории и городу»: в Челябинске окончательно засохла и погибла старейшая лиственница в городе. Дерево можно было заметить на архивных фотографиях столетней давности.

Съемка 1904 года. Фото предоставлено Юрием Латышевым

Находку обнаружил челябинский краевед и общественник Юрий Латышев. По его информации, лиственница находится около дома Колбина по улице Труда. Судя по фотографиям, дерево погибло от недостатка воды — оно со всех сторон окружено камнем.

Дерево погибло из-за недостатка воды. Фото: Юрий Латышев, Facebook

— Нужно, чтобы у любого памятника, несмотря на то, живой он или нет, должен быть собственник или хозяин, который заинтересован в его сохранении, — пишет краевед.

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ИСТОЧНИК KP.RU