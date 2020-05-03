2020-05-03T12:15:42+03:00
Общество

В Челябинске погибла двухсотлетняя лиственница

Дерево начало засыхать еще в 2019 году
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
По мнению краведов, это пример безразличия к истории и городу. Фото: Юрий Латышев, FacebookПо мнению краведов, это пример безразличия к истории и городу. Фото: Юрий Латышев, Facebook
Изменить размер текста:

«Пример безразличия к истории и городу»: в Челябинске окончательно засохла и погибла старейшая лиственница в городе. Дерево можно было заметить на архивных фотографиях столетней давности.

Съемка 1904 года. Фото предоставлено Юрием Латышевым

Съемка 1904 года. Фото предоставлено Юрием Латышевым

Находку обнаружил челябинский краевед и общественник Юрий Латышев. По его информации, лиственница находится около дома Колбина по улице Труда. Судя по фотографиям, дерево погибло от недостатка воды — оно со всех сторон окружено камнем.

Дерево погибло из-за недостатка воды. Фото: Юрий Латышев, Facebook

Дерево погибло из-за недостатка воды. Фото: Юрий Латышев, Facebook

— Нужно, чтобы у любого памятника, несмотря на то, живой он или нет, должен быть собственник или хозяин, который заинтересован в его сохранении, — пишет краевед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске погибла двухсотлетняя лиственница
С таким не шутят: в Челябинской области выписали штраф за фейк о коронавирусе
В Челябинской области от коронавируса скончался медик
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 3 мая 2020 года: первая смерть среди медиков
На улицы Челябинской области вновь выехали мотопатрули ГИБДД
В Челябинской области растет число безработных
Детский омубдсмен из Челябинской области рассказала, какие ей преподносить подарки
Челябинск после субботников завален черными мешками с мусором
Южноуральских работников Чаяндинского месторождения эвакуируют на родину
Пандемия не помеха: в Челябинске продолжается строительство школ и детсадов
В Челябинской области ожидается серьезное потепление
В Челябинске произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга
В Челябинске продолжают убирать серые заборы
В Челябинской области вандал опрокинул памятник на могиле монахини
За майские праздники спецрейсами вернут 71 южноуральца из-за границы
Пожарные Челябинской области спасли 45 человек в свой профессиональный праздник