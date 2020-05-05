В районе трассы М-5 в Челябинской области разгорелся лесной пожар

5 Май 2020 2020-05-05T18:40:42+03:00

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Днем во вторник, 5 мая, автомобилисты заметили клубы дыма, проезжая по трассе М-5 недалеко от Миасса. Фотографии они опубликовали в соцсетях.

— Прямо сейчас горит в стороне, где начинали строительство ГОКа в Миассе. Фото сделаны с трассы М-5 недалеко от сада «Родничок», что находится в непосредственной близости от будущего ГОКа, — написал очевидец в группе «Свободный Миасс» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что за городом бушует природный пожар.

— На месте работают сотрудники МЧС и Главного управления лесами Челябинской области. Где-то горит трава, где-то лесной массив, там несколько разрозненных очагов, — сообщили в ведомстве.

Подробности пока не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU