Политик попросил прокуратуру проверить законность введения масочного режима в Челябинске

5 Май 2020 2020-05-05T19:28:06+03:00

А также ограничений на въезд людям, не имеющим челябинской прописки

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Председатель отделения партии «Яблоко» в Челябинской области Ярослав Щербаков направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность введения масочного режима и ограничений на въезд в Челябинск тем, кто не имеет здешней прописки. Фотографию заявления он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, аналогичные меры с ограничением на въезд уже применялись в начале апреля: тогда на границе области появились блокпосты. Однако после заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, их сняли. При этом в обоих случаях «официальных распоряжений, ограничивающих доступ в Челябинск, не принималось».

Щербаков отмечает, что вызывает вопросы и масочный режим, который вводится в области с 12 мая.

— Раздавать маски бесплатно никто не собирается, несмотря на Правила установленные Правительством, в которых прописано обязательство органов власти и организаций, в случае если граждане находятся на их территории, обеспечивать их средствами индивидуальной защиты, — говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко».

В пресс-службе губернатора Челябинской области от комментариев по этому поводу воздержались.

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ИСТОЧНИК KP.RU