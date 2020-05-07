Онлайн-акция Бессмертный полк в Челябинске 2020: программа, расписание, участники

7 Май 2020 2020-05-07T12:29:19+03:00

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в масштабные планы празднования 75-летия Победы. По всей стране очные мероприятия не отменены, но перенесены на посткарантинное время. Онлайн акция Бессмертный полк в Челябинске 2020 стартует 9 мая в 12.00 по местному времени.

— В наш адрес уже поступило более 1,5 тысяч фотографий участников Великой Отечественной, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск генеральный директор межрегиональной научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский Дом Знаний» Игорь Белехов. — Жители Челябинской области прислали более 400 видеороликов, снятых о своих героях. Все они объединятся в общую ленту «Бессмертный полк онлайн».

Трансляция акции пройдет в социальных сетях пабликов «Наш Челябинск» и «Регион-74». В откликах все желающие могут рассказывать истории своих воинов и тружеников тыла.

— К очному шествию мы готовимся. В работе баннера, плакаты, флаги для Челябинска, городов и сел региона. Все обязательно состоится, — добавил Белехов.

После отмены режима самоизоляции все будет: и парад Победы, и шествие Бессмертного полка. И каждый сможет положить цветы к Вечному Огню.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU