2020-05-09T09:11:28+03:00
Происшествия

Частный сектор в Челябинске залило кипятком

В Ленинском прорвало трубопровод с горячей водой
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В кипятке "плавают" и дома, и дороги.В кипятке "плавают" и дома, и дороги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ленинский район Челябинска встретил утро 9 мая большой коммунальной аварией. На улице Дзержинского прорвало трубопровод с горячей водой.

Кипяток разлился не то что рекой — целым озером. Читатель КП-Челябинск прислал в редакцию видеокадры, на которых видно, что масштаб аварии довольно серьезный.

— Видео сделано на перегоне между остановками трамвая «Первый плановый поселок» и «Улица Первоконная». Говорят, что есть пострадавшие. Якобы, кто-то из местных жителей получил ожоги. Но я не видел. Не знаю, правда или нет, но объем воды впечатляет. И трамвайные пути залило, и дома, — рассказал наш читатель.

Ленинский район в Челябинске залило кипятком.Видео: читатель КП-Челябинск.

Дежурные коммунального отдела администрации города пояснили, что на данном участке прорвало трубу компании «УСТЭК-Челябинск», которая снабжает город теплом и горячей водой. Однако дежурный самой компании сообщить подробности отказался, сославшись на то, что не имеет на это права.

Подробности происшествия рассказали в челябинской мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дзюдоист из Челябинска проведет онлайн-тренировку для детей на семь стран Европы
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года: трагедия третьи сутки подряд
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек
Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске
Частный сектор в Челябинске залило кипятком
Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер рассказал, как поздравит с Днем Победы деда-фронтовика
Все ради безопасности: учреждения Челябинска оснастили бесконтактными дверными ручками
Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах
День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ
Челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития поддержать рестораторов
Челябинец на машине проехал через всю Чукотку
Челябинский экогерой лидирует в конкурсе от National Georgrafic
«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму
Слушатели праздничного концерта к 9 мая получили призы