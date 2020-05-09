Частный сектор в Челябинске залило кипятком

9 Май 2020 2020-05-09T09:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинский район Челябинска встретил утро 9 мая большой коммунальной аварией. На улице Дзержинского прорвало трубопровод с горячей водой.

Кипяток разлился не то что рекой — целым озером. Читатель КП-Челябинск прислал в редакцию видеокадры, на которых видно, что масштаб аварии довольно серьезный.

— Видео сделано на перегоне между остановками трамвая «Первый плановый поселок» и «Улица Первоконная». Говорят, что есть пострадавшие. Якобы, кто-то из местных жителей получил ожоги. Но я не видел. Не знаю, правда или нет, но объем воды впечатляет. И трамвайные пути залило, и дома, — рассказал наш читатель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/777939" frameborder="0"></iframe> Ленинский район в Челябинске залило кипятком.Видео: читатель КП-Челябинск.

Дежурные коммунального отдела администрации города пояснили, что на данном участке прорвало трубу компании «УСТЭК-Челябинск», которая снабжает город теплом и горячей водой. Однако дежурный самой компании сообщить подробности отказался, сославшись на то, что не имеет на это права.

Подробности происшествия рассказали в челябинской мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU