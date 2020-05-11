Челябинские граффитисты подготовили самый большой рисунок к 9 мая

11 Май 2020 2020-05-11T15:43:52+03:00

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Частичка Челябинска в Ростовской области: команда южноуральских художников из «Граффити Россия» приняли участие в создании самого большого портрета на здании. Новый рисунок украсил жилой дом в городе Аксай.

Самого большого портрета-граффити удостоился маршал СССР Георгий Жуков. Как рассказали художники, рисунок стал подарком ветеранам и жителям города к 75-летию Победы.

В скором времени в Челябинске также могут появиться большие необычные граффити. Совсем недавно город выиграл право на проведение международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

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ИСТОЧНИК KP.RU