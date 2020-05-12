Кондуктор ходит, спустив маску: жители Челябинска о первом дне масочного режима

12 Май 2020 2020-05-12T19:09:34+03:00

Без маски даже кондуктор, хотя они обязаны носить повязки еще с начала режима изоляции. Фото: читатель КП-Челябинск

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«Кондуктор ходит, спустив маску» — жители Челябинска пожаловались на санитарные условия в общественном транспорте. Как сообщают наши читатели, введенный сегодня масочный режим не соблюдают не только пассажиры, но и кондукторы.

— В трамваях просто ужас. Народ сидит друг на друге, половина из них без масок. Кондуктор ходит, приспустив маску, и выхватывает из руки карту, если оплата не проходит с первого раза. Так что сколько не изолируйся, общественный транспорт сведет все на нет, — пишут наши подписчики.

При этом, напомним, что по данным на 12 мая, Челябинск обогнал Златоуст по количеству больных COVID-19, в котором ранее была вспышка коронавируса в местной горбольнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU