Ватерполистки из Челябинской области выиграли серебряные медали чемпионата России

14 Май 2020 2020-05-14T10:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из лучших команд Челябинской области, где, в основном, собраны воспитанницы южноуральской школы, снова подтвердила свой достойный уровень. Клубу будут вручены серебряные медали чемпионата России 2019-2020.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 14 мая 00:00 00:00

На днях президиум Федерации водного поло России принял решение завершить ватерпольный сезон досрочно в связи с пандемией коронавируса и невозможностью завершить турнир. Положение команд сохранили на момент приостановки чемпионата среди женских команд, когда «Динамо-Уралочка» находилась на втором месте.

Чемпионом страны признан «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область). Также сообщается, что в соответствии с решением федерации, юниорские и молодежные составы «Уралочки» выиграли первенства России сразу в трех возрастных категориях — до 15, до 17 и до 19 лет.

Напомним, что чемпионаты страны, в том числе, и среди профессиональных клубов также завершены или приостановлены из-за пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU