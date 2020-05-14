Ватерполистки из Челябинской области выиграли серебряные медали чемпионата России
Одна из лучших команд Челябинской области, где, в основном, собраны воспитанницы южноуральской школы, снова подтвердила свой достойный уровень. Клубу будут вручены серебряные медали чемпионата России 2019-2020.
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На днях президиум Федерации водного поло России принял решение завершить ватерпольный сезон досрочно в связи с пандемией коронавируса и невозможностью завершить турнир. Положение команд сохранили на момент приостановки чемпионата среди женских команд, когда «Динамо-Уралочка» находилась на втором месте.
Чемпионом страны признан «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей (Ленинградская область). Также сообщается, что в соответствии с решением федерации, юниорские и молодежные составы «Уралочки» выиграли первенства России сразу в трех возрастных категориях — до 15, до 17 и до 19 лет.
Напомним, что чемпионаты страны, в том числе, и среди профессиональных клубов также завершены или приостановлены из-за пандемии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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