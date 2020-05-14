Общественники пожаловались в прокуратуру на новую стройку на Тургояке
Три недели активисты общественной организации «Гражданский патруль» наблюдают за стройкой на берегу озера Тургояк. Работы ведутся на территории бывшего лагеря «Светлячок», в двадцати метрах от акватории памятника природы. По сообщению очевидцев, строительство началось еще в апреле.
— За теннисным кортом клуб-отеля «Золотой пляж» рабочие возводят новый фундамент с бурением, вывозят тяжелой грузовой техникой грунт и скалу в неизвестном направлении, — говорит глава отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.
Общественники обратились в Главное управление лесами, прокуратуру и министерство экологии с просьбой проверить законность стройки.
Активисты напомнили, что недавно клуб-отель «Золотой пляж» оштрафовали на 200 тысяч за незаконное строительство и изменение береговой линии озера.
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ИСТОЧНИК KP.RU