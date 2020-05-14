В Челябинской области отказались от использования новых аппаратов ИВЛ «Авента» после пожара в Санкт-Петербурге

14 Май 2020 2020-05-14T13:43:33+03:00

После пожара в Петербурге проверять больница не будут Фото: Валентина ВАГАНОВА

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После пожара в питерском госпитале Святого Георгия, причиной которого могли стать аппараты ИВЛ «Авента», в Челябинской области «законсервировали» недавно приобретенное оборудование этой формы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Речь шла о запрете эксплуатации аппаратов «Авента-М», произведенных после 1 апреля. Мы получили три, они несколько иной модели — «Авента-У», — отметила Ирина Гехт.

Она также добавила, что аппараты «Авента» работают на других госпитальных базах и по ним не было нареканий. Кроме того, прочитаны все риски с точки зрения подключений электроприборов и нагрузки на проводку.

— Более того, мы видим возможности для расширения госпитальных баз, например, в ОКБ-3 готовы ввести еще 40 коек, — отметила Ирина Гехт.

Как сообщала «Комсомолка», утром 12 мая в госпитале Святого Георгия погибли пять пациентов. По словам спасателей и руководства клиники, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких, от которого вспыхнул подаваемый кислород. Подробности происшествия читайте по ссылке. Между тем, у сотрудников «Уральского Приборостроительного завода», где произведено оборудование, есть своя версия случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU