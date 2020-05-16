Мусульман Челябинской области попросили отмечать Ураза-байрам дистанционно

16 Май 2020 2020-05-16T13:16:25+03:00

Трансляцию проповеди можно будет посмотреть по телевизору, а молиться придется дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Чтобы не допустить распространение коронавируса, мусульман Челябинской области призвали отмечать главный религиозный праздник Ураза-байрам дистанционно: по телевизору будут показывать трансляцию проповеди.

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Главный муфтий Урала и председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев записал видеообращение к верующим.

— Как в священный месяц Рамадан оставались в домах, соблюдали пост, молились, так же и продолжаем оставаться дома в празднование Ураза-байрам, — рассказал Ринат Раев.

Муфтий подчеркнул, что совершать религиозные обряды в храмах будут только священнослужители, а молиться верующим лучше дома для сохранения здоровья. Трансляция праздничной проповеди пройдет 24 мая в семь часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU