Мусульман Челябинской области попросили отмечать Ураза-байрам дистанционно
Чтобы не допустить распространение коронавируса, мусульман Челябинской области призвали отмечать главный религиозный праздник Ураза-байрам дистанционно: по телевизору будут показывать трансляцию проповеди.
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Главный муфтий Урала и председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев записал видеообращение к верующим.
— Как в священный месяц Рамадан оставались в домах, соблюдали пост, молились, так же и продолжаем оставаться дома в празднование Ураза-байрам, — рассказал Ринат Раев.
Муфтий подчеркнул, что совершать религиозные обряды в храмах будут только священнослужители, а молиться верующим лучше дома для сохранения здоровья. Трансляция праздничной проповеди пройдет 24 мая в семь часов утра.
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ИСТОЧНИК KP.RU