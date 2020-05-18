В интернатах для детей и домах престарелых Челябинской области обнаружили коронавирус

18 Май 2020 2020-05-18T12:59:30+03:00

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В трех городах Челябинской области зафиксировали коронавирус у сотрудников и постояльцев соцучреждений. Об этом сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Троицком доме-интернате заболели воспитанник и сотрудник. На сегодняшний день оба выздоровели, тесты отрицательные. Вирус нового типа пробрался и в кизиский детский дом — там заболел сотрудник. С 8 мая учреждение находится на изоляции.

В верхнеуральском доме-интернате для престарелых заболели сотрудники и подопечные.

— Мы взаимодействуем с ними, принимаются необходимые меры, — уточнила Ирина Буторина.

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ИСТОЧНИК KP.RU