2020-05-18T12:59:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В интернатах для детей и домах престарелых Челябинской области обнаружили коронавирус

О ситуации рассказала министр социальных отношений
Ирина ФАДЮШИНА
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Часть заболевших уже выздоровелиЧасть заболевших уже выздоровелиФото: Валентина ВАГАНОВА
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В трех городах Челябинской области зафиксировали коронавирус у сотрудников и постояльцев соцучреждений. Об этом сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Троицком доме-интернате заболели воспитанник и сотрудник. На сегодняшний день оба выздоровели, тесты отрицательные. Вирус нового типа пробрался и в кизиский детский дом — там заболел сотрудник. С 8 мая учреждение находится на изоляции.

В верхнеуральском доме-интернате для престарелых заболели сотрудники и подопечные.

— Мы взаимодействуем с ними, принимаются необходимые меры, — уточнила Ирина Буторина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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