В Челябинской области сотрудник ПО «Маяк» заразился коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T13:47:06+03:00

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В Челябинской области в Озерске на ФГУП ПО «Маяк» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. По этому поводу гендиректор предприятия Михаил Похлебаев записал видеообращение, в котором рассказал, что сотрудница завода отдыхала на даче с друзьями из Свердловской области, после чего у нее обнаружили COVID-19.

— Вынужден вам сказать, что несколько разочарован тем, что мы не выполняем обычные вещи, которые должны делать в условиях пандемии коронавируса, — рассказал Михаил Похлебаев. — Произошло инфицирование, и «Маяк» вынужден принять меры. Вторую волну контактов мы уже изолируем. И теперь по-настоящему начинаем чувствовать угрозу для нашего бизнеса, потому что на сегодня мы исключили из общения наших топов. Количество людей, которых надо изолировать может измеряться сотнями.

В конце обращения гендиректор попросил сотрудников сократить социальные контакты на время пандемии коронавируса.

Первый случай коронавируса у работника Маяка.

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ИСТОЧНИК KP.RU