Жертва среди бизнеса: в Челябинске из-за коронавируса продают ТК
Кризис берет всех: в Челябинске выставили на продажу торговый комплекс «Изумруд». За площадку в почти восемь с половиной тысяч квадратных метров просят чуть больше 65 миллионов.
По информации от издания «Деловой квартал - Челябинск», в комплекте с непосредственно зданием ТК также идет прилегающий к нему вещевой рынок. Покупатель также становится владельцем акций ЗАО «Афганец», которому и принадлежит комплекс.
По мнению городских экспертов, территория очень хороша для редевелопмнента, во многом благодаря расположению — напротив областной больницы, на пересечении улиц Воровского и Блюхера.
-Участок интересный, расположен в хорошем месте. Если изменить концепцию, можно было бы построить там жилье или офисный центр, — цитирует издание руководителя компании АН «Компаньон-Premium» Максима Фридмана.
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ИСТОЧНИК KP.RU