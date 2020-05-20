Жертва среди бизнеса: в Челябинске из-за коронавируса продают ТК

20 Май 2020 2020-05-20T18:29:04+03:00

ТК находится в центре города, из-за чего перспективен для новых инвесторов. Фото: 2gis

На месте «Изумруда» может появится многоэтажка или офисный центр

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Кризис берет всех: в Челябинске выставили на продажу торговый комплекс «Изумруд». За площадку в почти восемь с половиной тысяч квадратных метров просят чуть больше 65 миллионов.

По информации от издания «Деловой квартал - Челябинск», в комплекте с непосредственно зданием ТК также идет прилегающий к нему вещевой рынок. Покупатель также становится владельцем акций ЗАО «Афганец», которому и принадлежит комплекс.

По мнению городских экспертов, территория очень хороша для редевелопмнента, во многом благодаря расположению — напротив областной больницы, на пересечении улиц Воровского и Блюхера.

-Участок интересный, расположен в хорошем месте. Если изменить концепцию, можно было бы построить там жилье или офисный центр, — цитирует издание руководителя компании АН «Компаньон-Premium» Максима Фридмана.

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ИСТОЧНИК KP.RU