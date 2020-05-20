В Челябинске возбудили уголовное дело против топ-менеджера «Арианта»

20 Май 2020 2020-05-20T19:40:26+03:00

По неподтвержденной информации, одного из топ-менеджеров подозревают в мошенничестве. Фото: Ариант, youtube.com

В полиции подтвердили рассмотрение, но не уточнили подробности

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Сейчас будет мясо: в Челябинске возбудили уголовное дело против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант». По предварительной информации, мужчину обвиняют в мошенничестве.

В полиции Челябинской области подтвердили факт возбуждения дела, однако отказались рассказать подробности. По неподтвержденной информации, один из высших лиц компании обвиняется в мошенничестве — фигурант подделал документы для налоговой декларации.

Связаться по телефону с представителями компании для комментария пока не удалось. Мы направили соответствующий запрос в пресс-службу.

Напомним, что не так давно в структуре компании произошли изменения. Так, владельцы «Арианта» Александр Аристов и Юрий Антипов заключили сделку, по которой Аристову достается винный бизнес, а Антипову — мясной. Сейчас идет ее юридическое оформление.

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ИСТОЧНИК KP.RU