В Челябинске возбудили уголовное дело против топ-менеджера «Арианта»
Сейчас будет мясо: в Челябинске возбудили уголовное дело против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант». По предварительной информации, мужчину обвиняют в мошенничестве.
В полиции Челябинской области подтвердили факт возбуждения дела, однако отказались рассказать подробности. По неподтвержденной информации, один из высших лиц компании обвиняется в мошенничестве — фигурант подделал документы для налоговой декларации.
Связаться по телефону с представителями компании для комментария пока не удалось. Мы направили соответствующий запрос в пресс-службу.
Напомним, что не так давно в структуре компании произошли изменения. Так, владельцы «Арианта» Александр Аристов и Юрий Антипов заключили сделку, по которой Аристову достается винный бизнес, а Антипову — мясной. Сейчас идет ее юридическое оформление.
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ИСТОЧНИК KP.RU