2020-05-21T09:37:03+03:00
Общество

Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области

Попал на деньги и подрядчик — компания «Жилкомсервис»
Лидия ПЕСКОВА
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Цена ремонта могла быть меньше.Цена ремонта могла быть меньше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Соглашение о ремонте лифтов между Региональным оператором капремонта и компанией «Жилкомсервис» является антиконкурентным. Это признал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области.

Летом 2018 года Регоператор проводил электронный аукцион на ремонт и замену лифтов в жилых домах. Из шести заявок для участия в аукционе допустили две — «Щербинский лифтостроительный завод» и «Жилкомсервис». При этом Щербинский завод в аукционе так и не участвовал. Заявки других участников — «РУСКО ЛИФТ» и «СКМ» — отклонили из-за того, что компании якобы, не включены в реестр квалифицированных подрядных организаций. На самом деле обе компании есть в этом списке.

— Заказчику было предписано рассмотреть заявки ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить. Но предписания антимонопольного органа исполнены не были. Контракт заключили с компанией «Жилкомсервис», которая снизила цену на минимальный шаг аукциона до 218,6 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе Челябинского УФАС.

Регоператор оштрафован на 100 тысяч рублей, «Жилкомсервис» — на 9,4 млн рублей. Штрафы были обжалованы в Арбитражном суде. Однако суд поддержал Антимонопольную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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