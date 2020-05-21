Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области

21 Май 2020 2020-05-21T09:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Соглашение о ремонте лифтов между Региональным оператором капремонта и компанией «Жилкомсервис» является антиконкурентным. Это признал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области.

Летом 2018 года Регоператор проводил электронный аукцион на ремонт и замену лифтов в жилых домах. Из шести заявок для участия в аукционе допустили две — «Щербинский лифтостроительный завод» и «Жилкомсервис». При этом Щербинский завод в аукционе так и не участвовал. Заявки других участников — «РУСКО ЛИФТ» и «СКМ» — отклонили из-за того, что компании якобы, не включены в реестр квалифицированных подрядных организаций. На самом деле обе компании есть в этом списке.

— Заказчику было предписано рассмотреть заявки ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить. Но предписания антимонопольного органа исполнены не были. Контракт заключили с компанией «Жилкомсервис», которая снизила цену на минимальный шаг аукциона до 218,6 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе Челябинского УФАС.

Регоператор оштрафован на 100 тысяч рублей, «Жилкомсервис» — на 9,4 млн рублей. Штрафы были обжалованы в Арбитражном суде. Однако суд поддержал Антимонопольную службу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU