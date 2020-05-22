Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 22 мая 2020 года: плюс 80 человек и новая смерть в Миассе

22 Май 2020 2020-05-22T09:06:55+03:00

Положительные результаты на коронавирус пока приходят каждые сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Минздрав озвучил свежую статистику по заболевшим коронавирусом в Челябинской области. На утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случая заражения. Прирост за сутки составил 80 человек.

Больных в Челябинской области 1343 человека.

За сутки выписаны домой 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Десять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерла 75-летняя женщина из Миасса. У пациентки была сердечно-легочная недостаточность и рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии. Коронавирус был сопутствующим недугом.

— Ежедневный прирост соответствует средним показателям по стране, без учета Москвы и Московской области. По количеству заболевших на 100 тысяч населения мы занимаем 68 место среди всех регионов страны. Нам удается держать ситуацию с распространением инфекции под контролем, — заявил накануне глава региона Алексей Текслер.

За статистикой по отдельным территориям региона южноуральцы могут следить на сайте коронавирус74.рф. Известный российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал его действительно полезным, в том числе для профессионалов, и посоветовал добавить в закладки.

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ИСТОЧНИК KP.RU