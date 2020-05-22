2020-05-22T13:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Избежали взрывного роста COVID-19: Текслер пригласил врачей на совещание

Разговор прошел в формате видеоконференцсвязи
Ольга АНТОНОВА
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Медики в больницах обеспечены всем необходимым.Медики в больницах обеспечены всем необходимым.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 22 мая, губернатор провел совещание с медиками ситуацию в больницах для лечения COVID-19.

Введенные противоэпидемические меры помогли избежать взрывного роста COVID-19. Ситуация в регионе напряженная, но контролируемая.

Прирост заболевших в регионе на уровне 4% в день. Цифра соответствует показателю по стране, без учета Москвы и области. По показателю заболевших на 100 тыс. населения мы занимаем место в шестом десятке рейтинга регионов.

Медики обеспечены средствами защиты, горячим питанием. Пожелавшие самоизолироваться живут в гостиницах.

- Все решения приняты, финансы выделены. Обращаю внимание – главные врачи несут персональную ответственность за организацию этих вопросов, – Алексей Текслер.

Напомним, за сутки в регионе зафиксировано 80 случаев заражения. 29 человек выписали и отправили домой.

По данным минздрава, за день в регионе скончалась 75-летняя жительница Миасса. Ковид был сопутствующим заболеванием.

С начала пандемии в области от COVID-19 погибло 25 человек. У 14 из них были и другие болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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