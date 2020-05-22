Челябинская область готова частично отменить ограничения, введенные из-за коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T13:43:33+03:00

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Самоизоляция уже не кажется такой беспросветной. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что Челябинская область готова в первому этапу отмены режима ограничений.

Южный Урал имеет три позитивных показателя, необходимых для смягчения режима. Тестирование в регионе приобрело массовый охват. Коэффициент распространения не превышает одного процента. А в медицинских учреждениях области есть свободный коечный фонд. Это значит, что можно открывать магазины и предприятия сферы услуг. Заниматься спортом на открытых площадках, соблюдая дистанцию между спортсменами. И гулять по два человека.

Последнее из этих правил, конечно, вызывает улыбку. Многие жители области с приходом теплых деньков сами сняли запрет на прогулки: дворы того же Челябинска полны детей и взрослых. Зато по магазинам люди на самом деле соскучились.

Впрочем, решение о смягчении ограничений принимать не полпреду, а главе региона Алексею Текслеру — вся ответственность за дальнейшую эпидситуацию леджит на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU