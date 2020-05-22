В эпидемию COVID-19 медики в Челябинске пошли по квартирам пациентов

22 Май 2020 2020-05-22T13:40:46+03:00

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Несмотря на мобилизацию медицинских сил на борьбу с коронавирусной инфекцией, от плановой медицинской помощи отказываться нельзя. Как подчеркнул Алексей Текслер на совещании с медиками, которое в формате ВКС прошло 22 мая, плановая помощь остается в приоритете.

Пандемия вынудила больницы и поликлиники изменить привычные формы работы. Сегодня нужно использовать новые формы работы. Например, увеличить число посещений врачами пациентов диспансерных групп; переходить на надомное обслуживание; расширить практику выездных консультационных бригад и телемедицинских консультаций. Для их работы больницы и поликлиники получили более 20 автомобилей.

— Мы кратно увеличиваем финансирование здравоохранения; дооснащаем и укрепляем ее материально-техническую базу; планируем строительство новых современных больниц. Мы работаем над обеспечением кадрами, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU