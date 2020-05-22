Без скидки на пандемию. Текслер озвучил задачи развития медицины

22 Май 2020 2020-05-22T14:29:17+03:00

Цели нацпроекта «Здоровье» не отменены, несмотря на непростую ситуацию с COVID-19

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В пятницу, 22 мая, губернатор Алексей Текслер на совещание в формате ВКС пригласил главврачей клиник Южного Урала.

Перед медиками глава региона поставил задачи по развитию здравоохранения. Например, по снижению показателя смертности в активном возрасте. Бич современного общества — болезни системы кровообращения и новообразования.

По данным Росстата, в 2019 г продолжительность жизни в регионе составила более 72 лет. Годом раньше — 71,6 лет.

Кроме того, и в пандемию ковид достижение всех показателей нацпроекта «Здоровье» не отменены. Например, по увеличению продолжительности жизни и снижению общей смертности.

— Определенный Президентом РФ вектор развития, направленный на здоровьесбережение, увеличение численности населения, и теперь, в новых реалиях, должен быть реализован, — сказал Текслер.

Ранняя диагностика — один из методов борьбы с болезнями. Для работы с пациентами нужно использовать современные формы — телемедицину, стационар на дому с посещением больного медбригадами.

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ИСТОЧНИК KP.RU