Погода на 23 мая: в Челябинской области прогнозируют усиление ветра

22 Май 2020 2020-05-22T15:44:44+03:00

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По прогнозам синоптиков, 23 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

МЧС России по региону предупреждает южноуральцев о том, что при ветреной погоде увеличивается вероятности возникновения ЧС.

— В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жителям региона советуют не прятаться от сильного ветра возле стен домов, остановок, за рекламными щитами и деревьями, а также держаться подальше от линий электропередач.

— Следите за сообщениями Главного управления МЧС России по Челябинской области! В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101», «112» или в ЕДДС вашего муниципального образования, — добавили в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU