2020-05-22T16:49:08+03:00
Происшествия

В Челябинске на ЧМЗ мотоциклист столкнулся с легковушкой

Говорят, водитель мотоцикла любила погонять
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: vk.com/chel4m3Фото: vk.com/chel4m3
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Сегодня, 22 мая, выезжая со двора дома №3 по улице 50 лет ВЛКСМ, водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом. Девушка, управлявшая «железным конем», получила травмы.

— Примерно в 16:04 произошло столкновение автомобиля LADA Kalina и мотоцикла Yamaha. По предварительной информации, помощь понадобилась девушке, которая управляла мотоциклом. Обстоятельства устанавливаются, проводится административно расследование, — рассказала старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

Фото с места ДТП появились в социальных сетях, пользователи узнали пострадавшую девушку. Говорят, она любила погонять.

— В часа два ее видели, наушники одела и поехала с большой скоростью со двора, — пишет пользователь.

— Тоже постоянно ее вижу! всегда удивлялась, с какой скоростью она ездит, — подтверждает другой подписчик группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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