2020-05-22T18:34:02+03:00
Общество

В Челябинской области обезглавили «Аленушку»

Это не единственная «жертва» вандалов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: Министерство экологии Челябинской областиФото: Министерство экологии Челябинской области
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В Челябинской области в Серпиевском заказнике на территории «Тропы сказок» обезглавили скульптуру «Аленушки». Теперь братец-козленок грустно смотрит на то, что осталось от сестры. Также от рук вандалов пострадала и статуя «Серебряного копытца».

В ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» попросили уважать труд мастеров, которые создавали скульптуры вручную, работали над ними днями и ночами.

— Малые архитектурные формы и деревянные сооружения являются одним из основных элементов маршрутов, которые делают ваше путешествие познавательным, интересным и комфортным, — рассказали в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

— По данному инциденту в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району начата проверка, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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