В Челябинской области обезглавили «Аленушку»

22 Май 2020 2020-05-22T18:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области в Серпиевском заказнике на территории «Тропы сказок» обезглавили скульптуру «Аленушки». Теперь братец-козленок грустно смотрит на то, что осталось от сестры. Также от рук вандалов пострадала и статуя «Серебряного копытца».

В ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» попросили уважать труд мастеров, которые создавали скульптуры вручную, работали над ними днями и ночами.

— Малые архитектурные формы и деревянные сооружения являются одним из основных элементов маршрутов, которые делают ваше путешествие познавательным, интересным и комфортным, — рассказали в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Фото: Ринат Ребров

— По данному инциденту в отделе МВД России по Катав-Ивановскому району начата проверка, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU